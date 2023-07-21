Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kisah Anak Petani Lulus Seleksi Sekolah Polisi, Sempat Berdagang Asongan demi Menabung

Yuswantoro , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:41 WIB
Kisah Anak Petani Lulus Seleksi Sekolah Polisi, Sempat Berdagang Asongan demi Menabung
Foto: Tangkapan layar
A
A
A

WAY KANAN - Devan Rustama Putra yang merupakan nak petani lulus seleksi Sekolah Polisi Negara. Devan merupakan warga Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk. Dia putra pertama dari dua bersaudara, anak dari pasangan suami istri Rusman dan Rohana yang sudah almarhum.

Tentunya kelulusan anak petani tersebut membuat tangis haru keluarga besarnya di Negeri Baru, karena senang bercampur baur mengetahui anaknya lulus menjadi Anggota Polri.

Diketahui saat ini Devan Rustama Putra menjalani pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Di Kemiling Bandar Lampung, dan akan dilantik sebagai anggota Polri pada Desember 2023 mendatang.

 BACA JUGA:

Perjuangan Devan Rustama Putra mengejar mimpinya menjadi anggota Polri, tentu tidak mudah, Ia berjuang bersama Ayahnya sembari membiayai adik kandungnya yang kini masih menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA).

Devan Rustama Putra tinggal bersama Ayah dan Adik kandungnya sejak Ibundanya Rohaya telah pulang menghadap sang pencipta 2 Tahun yang lalu. Ia terus berusaha menabung dari hasil berjualan kopi di seputaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kampung Negeri Baru, Way Kanan demi mengejar cita citanya.

Perasaan haru semakin terasa ketika Devan mengunggah sebuah foto bersama ayahnya di akun media sosial. Dalam foto, ayahnya memegang bingkaian foto almarhum ibunya Rohana. Sementara Devan memegang sebuah karton bertuliskan ‘Anak Petani bergerak berjulan kopi dan Alhamdulillah diam diam jadi polisi’.

 BACA JUGA:

Dijelaskan orang tuanya Rusman bahwa dirinya tidak menyangka kalau anaknya akan menjadi seorang polisi.

"Saya hanya bekerja sebagai tukang deres demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan istrinya hanyalah IRT biasa dan telah almarhum Dua Tahun yang lalu," terangnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180212/polri-y3MG_large.jpg
Daftar 4 Kapolda Baru yang Dilantik Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180159/polri-yUwr_large.jpg
Kapolri Pimpin Sertijab Pati, Irjen Djuhandhani Rahardjo Jadi Kapolda Sulsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179940/polri-k9Fx_large.jpg
Wakapolri: Tidak Ada Negara Hebat Tanpa Investasi SDM Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877/mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179428/polri-vHGd_large.jpg
Cegah Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179411/polri-TGHm_large.jpg
Polri Bongkar 38.943 Kasus Narkoba, PBNU: Hukum Berat Pengedarnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement