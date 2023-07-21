Kisah Anak Petani Lulus Seleksi Sekolah Polisi, Sempat Berdagang Asongan demi Menabung

WAY KANAN - Devan Rustama Putra yang merupakan nak petani lulus seleksi Sekolah Polisi Negara. Devan merupakan warga Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk. Dia putra pertama dari dua bersaudara, anak dari pasangan suami istri Rusman dan Rohana yang sudah almarhum.

Tentunya kelulusan anak petani tersebut membuat tangis haru keluarga besarnya di Negeri Baru, karena senang bercampur baur mengetahui anaknya lulus menjadi Anggota Polri.

Diketahui saat ini Devan Rustama Putra menjalani pendidikan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Di Kemiling Bandar Lampung, dan akan dilantik sebagai anggota Polri pada Desember 2023 mendatang.

Perjuangan Devan Rustama Putra mengejar mimpinya menjadi anggota Polri, tentu tidak mudah, Ia berjuang bersama Ayahnya sembari membiayai adik kandungnya yang kini masih menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA).

Devan Rustama Putra tinggal bersama Ayah dan Adik kandungnya sejak Ibundanya Rohaya telah pulang menghadap sang pencipta 2 Tahun yang lalu. Ia terus berusaha menabung dari hasil berjualan kopi di seputaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kampung Negeri Baru, Way Kanan demi mengejar cita citanya.

Perasaan haru semakin terasa ketika Devan mengunggah sebuah foto bersama ayahnya di akun media sosial. Dalam foto, ayahnya memegang bingkaian foto almarhum ibunya Rohana. Sementara Devan memegang sebuah karton bertuliskan ‘Anak Petani bergerak berjulan kopi dan Alhamdulillah diam diam jadi polisi’.

Dijelaskan orang tuanya Rusman bahwa dirinya tidak menyangka kalau anaknya akan menjadi seorang polisi.

"Saya hanya bekerja sebagai tukang deres demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan istrinya hanyalah IRT biasa dan telah almarhum Dua Tahun yang lalu," terangnya.