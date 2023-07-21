Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kunker ke Bengkulu, Jokowi Akan Sholat Jumat di Masjid Raya Baitul Izzah

Demon Fajri , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:36 WIB
Kunker ke Bengkulu, Jokowi Akan Sholat Jumat di Masjid Raya Baitul Izzah
Presiden Jokowi shoolat jumat di Masjid Raya Baitul Izzah (foto: MPI/Demon)
A
A
A

BENGKULU - Kunjungan kerja hari ketiga, Presiden Joko Widodo, diagendakan akan menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Raya Baitul Izzah, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

Sebelum sholat, Presiden Jokowi mengawali agendanya mengunjungi Pasar Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, meninjau rancangan revitalisasi pasar sekaligus menyerahkan bantuan sosial ke pedagang.

Selanjutnya, Kepala Negara beserta Ibu Iriana Joko Widodo, beranjak menuju Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk meninjau Jalan Inpres Jalur Kerkap-Tanjung Agung Pali.

Pantauan MNC Portal Indonesia di depan Masjid Raya Baitul Izzah, tim gabungan pengamanan dari Personil TNI-Polri telah bersiaga di lokasi.Baik mengenakan pakaian dinas, batik maupun pakaian preman.

Tidak kurang dari ratusan personil pengamanan TNI-Polri, tersebar di lokasi. Seperti, seluruh pintu masuk masjid, halaman masjid, serta dititik lainnya. Pengamanan itu menyusul kedatangan Presiden Jokowi.

