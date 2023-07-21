Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kisah Anak Ojek Online di Lampung Lulus Seleksi Bintara Polri 2023

Ruslan AS , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:49 WIB
Kisah Anak Ojek Online di Lampung Lulus Seleksi Bintara Polri 2023
Rizqy bersama keluarga (foto: dok ist)
A
A
A

BANDAR LAMPUNG - Usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil, ungkapan inilah yang dirasakan anak dari seorang pengemudi ojek online (ojol) di Bandar Lampung, Lampung. Bagaimana tidak setelah melalui berbagai tahapan seleksi dinyatakan lulus, dalam penerimaan bintara Polri tahun ajaran 2023. Banyak rintangan dan halangan yang dilalui meski dalam kondisi serba keterbatasan.

Tangis bahagia Adi Rizqy tak terbendung saat tiba di rumah kontrakannya di Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Remaja 19 tahun itu dinyatakan lulus usai mengikuti sejumlah tahapan seleksi penerimaan anggota Bintara Polri tahun 2023.

Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Saprizal dan Rosidah ini, berhasil lulus menjadi anggota Polri setelah melalui 7 tahapan seleksi yang diadakan oleh Polda Lampung.

Rizqy merupakan satu dari 508 orang peserta yang dinyatakan lulus sebagai calon Bintara Polri melalui jalur pendaftaraan umum, dengan syarat minimal berijazah sma dan sederajat lainnya.

Rizky pun tak pernah terbayangkan sebelumnya dapat diterima sebagai calon anggota Polri dengan persaingan begitu ketat, dengan jumlah pendaftar sebanyak 1.270 orang. Pasalnya, selain keterbatasan fisik, kondisi keuangan keluarga memperihatinkan, karena ayah bekerja sebagai pengemudi ojek online, serta ibu merupakan pedagang pecel lontong.

Halaman:
1 2
      
