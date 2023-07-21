Momen Presiden Jokowi Sholat Jumat di Masjid Al Jihad Tanjung Agung

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunaikan ibadah sholat Jumat di Masjid Al Jihad Tanjung Agung. Kepala Negara sholat Jumat usai meninjau Jalan Inpres Jalur Kerkap-Tanjung Agung Pali, di Kabupaten Bengkulu Utara, pada Jumat, 21 Juli 2023.

Kepala Negara menunaikan ibadah sholat Jumat bersama rombongan dan warga sekitar.

Setibanya di Masjid Al Jihad, Presiden Jokowi langsung mengambil wudu . Setelah itu, Presiden tampak menjalankan sholat sunah terlebih dahulu sebelum mengikuti sholat Jumat berjamaah.

Adapun yang bertindak sebagai imam sholat Jumat adalah Mazahari. Sedangkan yang bertindak sebagai khatib adalah Shopian yang menyampaikan khotbah dengan tema "Hikmah Hijrah".

Tampak turut menjadi jamaah dalam sholat Jumat tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dan Bupati Bengkulu Utara Mian.

(Erha Aprili Ramadhoni)