Kisah Pemuda Anak Ojol Lulus Bintara, Awalnya Dijebak Ikut Tes Sekuriti

BANDARLAMPUNG - Seorang pemuda Adz Rizqi (19) lulus menjadi Bintara Polri pada penerimaan gelombang kedua tahun 2023 Polda Lampung. Sebelum memutuskan mengikuti seleksi Bintara, Adz Rizqi sempat ingin merantau ke Jakarta untuk bekerja di pabrik.

Namun, nasib berkata lain. Anak dari pengemudi ojek online bernama Safrizal (49) itu lolos masuk Bintara Polri.

Ia mengungkapkan, Rizqi sebenarnya tidak pernah berminat menjadi seorang polisi. Bahkan setelah lulus SMK, Rizqi pernah ingin merantau ke Jakarta untuk bekerja di pabrik.

Pria kelahiran Bengkulu tersebut pernah berkeluh kesah ke teman nongkrongnya yang merupakan anggota Polresta Bandarlampung.

"Saya manggilnya abang, dia (abang) ngomong, masa sih nggak minat (jadi polisi). Coba dulu ajak (Rizqi) ke sini," kata Safrizal menirukan ucapan polisi itu, Jumat (21/7/2023).

Setelah bertemu, polisi itu bertanya ke Rizqi, apakah mau bekerja sebagai sekuriti jika memang tidak berminat daftar ke kepolisian.

"Dia (Rizqi) bilang mau jadi sekuriti. Dia enggak mau jadi polisi, ribet sama enggak punya uang," ucap Safrizal.

Selain itu, kondisi fisik Rizqi juga sedang tidak sehat. Ia mudah lelah, kurang kuat latihan fisik, dan bahkan tidak bisa berenang. Dengan "jebakan" untuk ikut tes bekerja sebagai sekuriti itu, Rizqi lalu menjalani pelatihan mandiri. Semua latihan mandiri itu dibiayai oleh polisi itu.

Sementara Rizqi mengaku baru kali pertama mengikuti seleksi penerimaan bintara.

Ia mengaku semangatnya sempat naik turun saat mengikuti seleksi. Pasalnya, dalam 13 kali tahapan, ia menjalani semuanya sendiri tanpa didampingi orangtua.

Namun, motivasinya untuk mengangkat derajat dan kehidupan keluarga menjadi penyemangat bagi Rizqi untuk tetap mengikuti seleksi.