HOME NEWS NUSANTARA

Dunia Berbasis Digital, Kepala Dinas Kominfo Batola Dukung Websummit Satu Data Indonesia 2023

Karina Asta Widara , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |17:13 WIB
Dunia Berbasis Digital, Kepala Dinas Kominfo Batola Dukung Websummit Satu Data Indonesia 2023
Foto: Dok Pemkab Barito Kuala
A
A
A

Jakarta- Hery Sasmita, Kepala Dinas Kominfo Barito Kuala Hadiri Acara Pembukaan Seminar Websummit Satu Data Indonesia (SDI) 2023 & eGov 2023.

Dalam acara tersebut, bersamaan dengan peluncuran buku dengan judul “Tinjauan Strategis Keamanan Siber Indonesia dan Teknologi Cloud serta Tata Kelola Data” oleh Politeknik Siber dan Sandi Negara Perguruan Tinggi Kedinasan yang diselenggarakan oleh BSSN) dan Universitas Indonesia. bertempat di Grand Mercure Harmony, Jl Gajah Mada 36-37, Jakarta Pusat.

Menteri yang turut hadir dalam kesempatan itu antara lain Kepala Staf Kepresidenan, Menko Perekonomian, Ketua MPR, Menteri Bappenas, Gubernur Lemhannas, MenPAN RB, Dirjen Dukcapil, Ketua LKPP, Kepala BPS, IIIT India.

Acara diawali dengan sambutan pembuka serta paparan terkait Bulding Holistic, Integrity, Integratid, Secure and Trusted Data, oleh: 

– Dr. Rudi Rusdiah. BE. MA / Chairman ABDI.

