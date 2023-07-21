Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi hingga 6 Meter di Perairan Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:01 WIB
BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi hingga 6 Meter di Perairan Lampung
Illustrasi (foto: dok freepik)
BANDARLAMPUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Maritim Lampung, mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di wilayah perairan Lampung.

Adapun peringatan dini gelombang tinggi itu berlaku pada Jumat (21/7/2023) pukul 19.00 WIB hingga Sabtu (22/7) pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan keterangan resmi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Lampung, gelombang tinggi 4 hingga 6 meter berpotensi terjadi di Perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian Barat, Samudera Hindia Barat Lampung.

Sementara itu, gelombang 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Teluk Lampung bagian Selatan.

Kemudian, gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Teluk Lampung bagian Utara, Perairan Timur Lampung bagian Utara dan Selatan, dan Selat Bangka bagian Utara dan Selatan.

Untuk mengantisipasi risiko tinggi atas keselamatan pelayaran, BMKG menghimbau para nelayan dan penggunaan kapal lainnya untuk memperhatikan kondisi gelombang:

