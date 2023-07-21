BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi hingga 6 Meter di Perairan Lampung

BANDARLAMPUNG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Maritim Lampung, mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di wilayah perairan Lampung.

Adapun peringatan dini gelombang tinggi itu berlaku pada Jumat (21/7/2023) pukul 19.00 WIB hingga Sabtu (22/7) pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan keterangan resmi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Lampung, gelombang tinggi 4 hingga 6 meter berpotensi terjadi di Perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian Barat, Samudera Hindia Barat Lampung.

Sementara itu, gelombang 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Teluk Lampung bagian Selatan.

Kemudian, gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Teluk Lampung bagian Utara, Perairan Timur Lampung bagian Utara dan Selatan, dan Selat Bangka bagian Utara dan Selatan.

Untuk mengantisipasi risiko tinggi atas keselamatan pelayaran, BMKG menghimbau para nelayan dan penggunaan kapal lainnya untuk memperhatikan kondisi gelombang: