HOME NEWS NUSANTARA

Kebakaran Hebat di Rohil, 30 Rumah Hangus Terbakar

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:07 WIB
Kebakaran Hebat di Rohil, 30 Rumah Hangus Terbakar
Sebanyak 30 rumah di Rohil, Riau hangus terbakar. (Ist)
A
A
A

PEKANBARU - Kebakaran hebat melanda Kelurahan Pujud Selatan Pasar Ketah, Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil, Riau. Sebanyak 30 rumah hangus terbakar.

Kebakaran terjadi pada Jumat, 21 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB. Rumah yang terbakar ada yang milik ASN (aparatur sipil negara) dan juga swasta.

"Akibat dari kejadian ini menghanguskan sekira 30 rumah Semi Permanen dan korban jiwa nihil," ucap Kapolres Rohil AKBP Adrian Pramudianto, Jumat (21/7/2023).

Keterangan saksi mata terlihat adanya kepulan asap yang berasal dari dalam rumah milik Karim Nasution yang sedang memasak. Mengetahui hal tersebut, Karim Nasution meminta pertolongan untuk memadamkan api secara manual.

Namun karena angin yang cukup kencang dan bangunan perumahan sekitar terbuat dari papan dan cuaca yang terik, api cepat membesar.

"Api kemudian merembet ke bangunan dan menghanguskan 30 rumah semipermanen tersebut," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
