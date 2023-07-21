Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Presiden Jokowi Cek Upaya Penurunan Stunting di Posyandu Sarimulyo Bengkulu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:29 WIB
Presiden Jokowi Cek Upaya Penurunan Stunting di Posyandu Sarimulyo Bengkulu
Presiden Jokowi cek upaya penurunan stunting di Posyandu di Seluma, Bengkulu. (BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kegiatan upaya penurunan stunting di Posyandu Sarimulyo, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pada Jumat, 21 Juli 2023.

Dalam keterangannya di hadapan awak media, Presiden menegaskan, pemerintah akan memastikan tingkat stunting di setiap daerah terus menurun.

“Hari ini saya datang ke Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dalam rangka memastikan anak-anak kita, balita kita sehat semuanya, kita ingin memastikan dalam rangka hari anak nasional bahwa stunting itu selalu turun setiap tahunnya, tidak bisa langsung hilang, tetapi turun,” ujar Presiden dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023).

Presiden Jokowi mengapresiasi upaya yang dilakukan di Kabupaten Seluma yang telah berhasil menurunkan angka stunting senilai 4 persen dari sebelumnya.

“Saya senang di Kabupaten Seluma turunnya 4 persen, bagus,” ucapnya.

Di posyandu tersebut, Presiden meninjau rangkaian pemeriksaan fisik terhadap bayi dan balita yang hadir di sana. Kepala Negara menilai, kegiatan pemeriksaan fisik yang rutin dilaksanakan tersebut merupakan hal yang baik untuk memastikan anak-anak tetap tumbuh dengan sehat.

“Ini untuk memastikan anak-anak kita semuanya sehat dan memiliki masa depan yang baik sebagai sebuah SDM unggul nantinya,” tuturnya.

Selain itu, Presiden kembali menjelaskan, pemerintah memiliki target tingkat stunting secara nasional pada tahun 2024 dapat berada di bawah 14 persen. Hal tersebut akan didukung dengan anggaran yang cukup dari pemerintah.

“Dari pusat setiap tahun karena kita punya target tahun depan 2024 harus di angka 14 persen—di bawah 14 persen. Jadi memang anggaran kita selalu naik, karena memang kita ingin itu,” katanya.

Topik Artikel :
Stunting Presiden jokowi Jokowi
