Waspada Gelombang Sangat Tinggi Capai 6 Meter di Perairan Selatan DIY

DIY - Gelombang tinggi diperkirakan bakal kembali terjadi di perairan selatan DIY. Jumat (21/7/2023). Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY berkisar antara 4.0 – 6.0 meter atau kategori sangat tinggi

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari bakal cerah - berawan. Siang – sore hari juga cerah - berawan dan malam hari akan berawan. Sementara Sabtu (22/7/2023) dini hari berawan.

Suhu udara berkisar 19 - 29 °C dengan kelembapan udara 72 - 97 %. Angin bertiup dari Timur - Selatan dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Qur'anul Hidayat)