Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Mangkal di Pinggir Jalan, Dua PSK di Solo Diciduk Petugas

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:01 WIB
Mangkal di Pinggir Jalan, Dua PSK di Solo Diciduk Petugas
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

SOLO - Aparat Polsek Banjarsari Solo, mengamankan dua Pekerja Seks Komersial (PSK) saat sedang mangkal di kawasan Gilingan Banjarsari, Solo, pada Jumat (21/7/2023) dini hari. Kedua PSK ditangkap karena dianggap mengganggu ketertiban.

Kapolsek Banjarsari, Kompol Parjono mengungkapkan bahwa masyarakat resah karena para pekerja seks tersebut berada di pinggir jalan sepanjang kawasan Gilingan. Mereka menunggu pelangganya serta menawarkan diri kepada pengguna jalan.

"Keberadaannya sudah meresahkan masyarakat serta mengganggu ketertiban pengguna jalan," ujar Kapolsek dalam keterangan tertulisnya.

Adapun dua PSK yang diamankan yakni S (40) warga Jatipuro, Wonogiri yang tertangkap sedang mangkal di belakang terminal Tirtonadi dan FE (28) warga Widodaren Ngawi yang mangkal di jalan Setia Budi Gilingan.

"Selanjutnya ke dua PSK ini kami lakukan pendataan dan dikirim ke Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Laweyan Surakarta untuk dilakukan pembinaan," jelas dia.

Terpisah, Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi berharap setelah dilakukannya rehabilitasi di Panti Pelayanan Sosial Wanita di Laweyan, para PSK tersebut tidak kembali lagi turun ke jalan untuk melakukan praktek prostitusi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/340/3153875/psk_online_tewas_mengenaskan_di_kawasan_ikn_pelaku_ditangkap_di_cianjur-PUVF_large.jpg
PSK Online Tewas Mengenaskan di Kawasan IKN, Pelaku Ditangkap di Cianjur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152721/viral-cCxh_large.jpg
Hotman Paris Geram Gadis 15 Tahun Dijual Jadi PSK di Bar Mangga Besar hingga Hamil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/338/3150094/belasan_perempuan_diduga_psk_online_kocar_kacir_saat_petugas_gerebek_kontrakan-A3Cn_large.jpg
Belasan Perempuan Diduga PSK Online Kocar-kacir saat Petugas Gerebek Kontrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038261/miris-tergiur-gaji-besar-50-orang-korban-tppo-jadi-psk-di-sydney-malah-tak-dibayar-Dvz5IvSgVR.jpg
Miris, Tergiur Gaji Besar 50 Orang Korban TPPO Jadi PSK di Sydney Malah Tak Dibayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036431/duh-wanita-cantik-di-serang-jual-teman-rp1-5-juta-ke-pria-hidung-belang-nkrm3BsVUz.jpg
Duh! Wanita Cantik di Serang Jual Teman Rp1,5 Juta ke Pria Hidung Belang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/609/3033684/3-muncikari-dan-4-psk-terjaring-razia-tarifnya-hingga-rp5-juta-SP25NnYeIW.jpg
3 Muncikari dan 4 PSK Terjaring Razia, Tarifnya hingga Rp5 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement