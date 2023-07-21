Advertisement
HOME NEWS JATENG

Besok, Ganjar dan Gibran Serta Masyarakat Olahraga Bareng di Bogor

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:41 WIB
SOLO - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan melakukan olahraga di Bogor, pada Sabtu 22 Juli 2023.

Ganjar mengamini rencana tersebut. Bahkan, bukan hanya ada Gibran. Namun, juga banyak orang yang ikut dalam olahraga bersama itu.

"Olahraga lari kecil, jalan sehat santai. Ada saya, Mas Gibran dan banyak orang. Besok mau ikut? Boleh," kata Ganjar di Stadion Manahan, Kamis 20 Juli 2023.

Rencana tersebut juga dibenerkan Gibran. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku akan hadir untuk olahraga bersama Ganjar. Bahkan, dirinya mengaku tak perlu latihan.

"Tidak usah pakai latihan (lari). Kecil itu, saya kan anak lari. Iya hadir, kan sudah beli tiket," ujar Gibran.

(Arief Setyadi )

      
