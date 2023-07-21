Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ketika Gibran Murka, Jajarannya Jawab Keluhan Warga Seenaknya

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |16:23 WIB
Ketika Gibran Murka, Jajarannya Jawab Keluhan Warga Seenaknya
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (Foto: R August)
A
A
A

SOLO - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming kesal dengan kinerja bawahannya dalam menjawab keluhan warga. Itu disaksikan Gibran saat melihat balasan akun Twitter milik Pemerintah Kota Solo. Balasan akun tersebut dinilai tidak memberikan solusi atas permasalahan warga.

Akun Twitter @pemkot_solo mendapat keluhan dari akun @Msidiqprasetyo pada, Rabu 19 Juli 2023 terkait kesulitan mengurus surat-surat.

"Pripun ngih mas. ngurus surat2 kange pegawai karyawan.. sabtu minggu libur jumat tutup jam 11.. bingung niki nguruse kapan malih.. senin sampai jumat tasih nyambut gawe.. wancine jumat rodo longgar malah tutup," tweet akun tersebut.

Keluhan itu kemudian mendapatkan balasan berupa gambar peraturan penerapan jam kerja beserta pasal-pasalnya. Respon tersebut sempat dikomentari Gibran melalui akun twitternya @gibran_tweet.

"Aku ra seneng coromu jawab keluhan warga. Ra solutif blas. Wes tak urus dewe wae" cuitnya.

Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Jumat (21/7/2023), Gibran menyebut, pihak Pemkot telah menyelesaikan persoalan itu. Gibran memberikan teguran pada pengelola akun Twitter Pemerintah Kota Solo tersebut.

"Sudah saya selesaikan, ya wes ngunu kui lah ya (tegur). Harapannya misalnya kamu laper, mas saya laper. Nih makanan dah itu lho. Bukan mas saya laper, itu karena ini ini. Makanya kalau laper harus makan ini ini. Malah dikasih pasal-pasal," ungkapnya

Halaman:
1 2
      
