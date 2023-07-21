Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Dorong Petani Milenial Kuatkan Ketahanan Pangan dan Gunakan Pupuk Organik

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |18:56 WIB
Ganjar Dorong Petani Milenial Kuatkan Ketahanan Pangan dan Gunakan Pupuk Organik
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
TEMANGGUNG- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggagas pengolahan dan produksi pertanian dikolaborasikan dengan teknologi. Ganjar meyakini, petani milenial akan banyak yang lahir jika dibarengi dengan keseriusan pemerintah dalam memberikan mendampingi.

"Kalau kita mengintroduksi teknologi kepada sistem pertanian kita, maka anak-anak muda ini akan tertarik dan memang sudah saatnya percepatan teknologi pertanian ditingkatkan tidak hanya sekedar alsintan, tapi sampai dengan seluruh prosesnya," ujar Ganjar saat meresmikan Soropadan Agro Festival II di Soropadan Agro Center, Pringsurat, Temanggung.

Ganjar juga mengupayakan pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan petani di Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dikatakannya, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) telah melaksanakan pelatihan Manajemen Agribisnis Petani Milenial yang diikuti petani muda dan kelompok tani. Hingga kini, program tersebut telah melahirkan 4 angkatan petani milenial di Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, jumlah petani milenial di Jawa Tengah pada 2019 lalu,sebanyak 975.600 orang atau 33,7 persen dari 2,88 juta petani di Jawa Tengah. Kemudian, sebanyak 57.600 orang di antaranya merupakan lulusan sarjana.

