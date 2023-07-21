Rakornas Bersama Ganjar, Sandiaga Sebut Candi Borobudur Bakal Jadi Destinasi Wisata Berkelas Dunia

MAGELANG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekratf) Sandiaga Uno bertemu Gubernur Jawa Tengah --yang juga Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo-- Ganjar Pranowo di Kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Keduanya sepakat untuk berkolaborasi menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

Hal itu disampaikan Sandiaga Uno usai Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan 5 DPSP Semester I / 2023, di Plataran Borobudur Resort and Spa, Jawa Tengah, Jumat (21/7/2023).

Seusai jumpa pers yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Ganjar dan Sandiaga sempat berbicara bertiga dengan Luhut sambil menganggukkan kepala satu sama lain.

“Kami mengangguk-angguk sepakat untuk berkolaborasi membangun ekonomi dan membangun destinasi yang akan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Agar Candi Borobudur memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya di Kabupaten Magelang, tapi di DIY Yogyakarta dan Jawa Tengah secara umum,” ujarnya.