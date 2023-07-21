Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Rakornas Bersama Ganjar, Sandiaga Sebut Candi Borobudur Bakal Jadi Destinasi Wisata Berkelas Dunia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:26 WIB
Rakornas Bersama Ganjar, Sandiaga Sebut Candi Borobudur Bakal Jadi Destinasi Wisata Berkelas Dunia
Menparekraf Sandiaga Uno (Ist)
A
A
A

MAGELANG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekratf) Sandiaga Uno bertemu Gubernur Jawa Tengah --yang juga Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo-- Ganjar Pranowo di Kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Keduanya sepakat untuk berkolaborasi menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

Hal itu disampaikan Sandiaga Uno usai Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan 5 DPSP Semester I / 2023, di Plataran Borobudur Resort and Spa, Jawa Tengah, Jumat (21/7/2023).

Seusai jumpa pers yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Ganjar dan Sandiaga sempat berbicara bertiga dengan Luhut sambil menganggukkan kepala satu sama lain.

“Kami mengangguk-angguk sepakat untuk berkolaborasi membangun ekonomi dan membangun destinasi yang akan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Agar Candi Borobudur memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya di Kabupaten Magelang, tapi di DIY Yogyakarta dan Jawa Tengah secara umum,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181100//sandiaga_uno-kUt1_large.jpg
Sandiaga Uno Nilai Indonesia Masih Punya Peluang Percepat Pertumbuhkan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/320/3172916//umkm-5UFp_large.jpg
Sandiaga Uno Dorong UMKM Perkuat Daya Saing Lewat Inovasi Kemasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/455/3172873//umkm-G5qv_large.jpg
Sandiaga Uno: Desa EMAS Dorong Kebangkitan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070//candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594//candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/1/3143210//kemenbud_kunjungan_menbud_prancis-biYW_large.jpg
Sambut Menbud Prancis di Borobudur, Fadli Zon Resmikan Borobudur Cultural Center
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement