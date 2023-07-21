Bertemu Ulama, Ganjar Pranowo: Saya Dapat Banyak Petuah dan Masukan

REMBANG - Pertemuan antara umara dan ulama sangat penting untuk mengawal kepentingan bangsa. Terlebih Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa sikap toleransi dan kerukukan antar umat harus terus ditingkatkan. Oleh karenanya, masukan dan saran dari ulama sangat penting demi kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

"Saya mendapatkan banyak petuah dan masukan, beberapa di antaranya mengusulkan agar pertemuan semacam ini terus dilakukan, tentu saya menerima dengan baik," kata Ganjar usai menghadiri Silaturahmi Masyayikh di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Anwar, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Rabu 19 Juli 2023.

Ganjar mengungkapkan, ada banyak hal yang didiskusikan saat Silaturahmi Masyayaikh tersebut. Apalagi kegiatan di ponpes yang didirikan KH Maimoen Zubair itu dihadiri ulama kharismatik se-Indonesia.

"Terima kasih, ini silaturahmi dengan para Masyayikh, Habaib di Sarang. Kita diskusi soal bagaimana membangun kebersamaan, membangun bangsa dan negara," ucap Ganjar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen atau akrab disapa Gus Yasin mengatakan, banyak pembahasan yang dilakukan Ganjar dan dirinya dengan ulama yang hadir. Antara lain soal kemiskinan, pendidikan dan keagamaan. Bahkan, para ulama juga mengusulkan sejumlah program dan langsung ditanggapi oleh Ganjar.

"Alhamdulillah tadi ulama-ulama yang di dalam semua senang dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Bahkan ke depan juga sudah diprogramkan apa yang diminta oleh para ulama langsung ditanggapi," ucap Gus Yasin.