HOME NEWS JATENG

Sandiaga Targetkan Tingkatkan Kunjungan Wisatawan ke Candi Borobudur

Puji Hartono , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:37 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno (iNews/Puji Hartono)
A
A
A

MAGELANG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengembangan 5 destinasi super prioritas di Magelang, Jawa Tengah. Salah satu isi rakor tersebut adalah pengembangan health tourism dan pembangunan rumah sakit berkelas internasional di sekitar 5 destinasi super prioritas.

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri Rakornas yang digelar di Hotel Plataran, Borobudur, Jumat (21/7/2023) pagi. Rakornas Semester 1 ini untuk pengembangan 5 destinasi super prioritas.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, pembahasan ini meliputi Candi Borobudur, Danau Toba, Mandalika Likupang, dan Labuan Bajo. Nantinya akan ada pembangunan health tourism dan pembangunan rumah sakit berkelas internasional. Terdapat laporan angka nasional yang berobat ke luar negeri cukup tinggi.

Selain itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan semua progres sudah on the track. Kemudian kunjungan wisatawan memenuhi target, sedangkan kunjungan wisatawan memberikan dampak positif terhadap lapangan kerja. Salah satunya terus meningkatnya kunjungan wisata spiritual khususnya yang beragama Budha berkunjung ke Candi Borobudur.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
