HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo Dititipi Banyak Pesan, Gus Yasin: Ulama Senang dengan Mas Ganjar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:40 WIB
Ganjar Pranowo Dititipi Banyak Pesan, Gus Yasin: Ulama Senang dengan Mas Ganjar
Ganjar Pranowo dan Gus Yasin (Foto: MPI)
A
A
A

 

REMBANG - Para ulama senang dengan respons Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang tak sungkan dititipi banyak masukan dan petuah.

Bahkan Ganjar Pranowo langsung memprogramkan apa yang menjadi saran dari para ulama tersebut.

Hal itu terungkap saat Ganjar Pranowo menghadiri Silaturahmi Masyayikh di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Anwar, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Rabu 19 Juli 2023.

"Alhamdulillah tadi ulama-ulama yang di dalam semua senang dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar. Bahkan ke depan juga sudah diprogramkan apa yang diminta oleh para ulama langsung ditanggapi," ucap Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen atau akrab disapa Gus Yasin.

Putra dari KH Maimoen Zubair yang menjadi pendiri Ponpes Al Anwar itu menjelaskan bahwa silaturahmi Ganjar dengan Masyaikh untuk saling bertukar pikiran antara umara dengan ulama.

Menurutnya, banyak pembahasan yang dilakukan Ganjar dan dirinya dengan ulama yang hadir. Sejumlah topik yang mengemuka antara lain soal kemiskinan, pendidikan dan keagamaan.

Bahkan, lanjut Gus Yasin, para ulama juga mengusulkan sejumlah program ke Ganjar dan langsung ditanggapi oleh Ganjar.

"Saya mendampingi Mas Ganjar menjadi tuan rumah, ada permintaan pertemuan antara ulama-ulama se-Indonesia dengan Mas Ganjar untuk memberikan masukan dan tentu ada tanggapan dari Mas Ganjar," jelas Gus Yasin.

Seperti diketahui, Gus Yasin merupakan salah satu putra Mbah Maimoen yang menjadi politisi. Ilmu agama dan pesantren juga diturunkan dari Mbah Maimoen yang mendirikan Ponpes Al Anwar Rembang pada 1965 silam.

Halaman:
1 2
      
