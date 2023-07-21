Advertisement
HOME NEWS JATENG

Silaturahmi Ganjar dan Ulama Se-Indonesia Sepakati 8 Poin

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |19:45 WIB
Silaturahmi Ganjar dan Ulama Se-Indonesia Sepakati 8 Poin
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kiri). (Ist)
A
A
A

 

REMBANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menghadiri Silaturahmi Masyayikh di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Anwar, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Rabu (19/7/2023). Kegiatan itu menghasilkan 8 poin kesepakatan.

Kesepakatan itu didapat setelah Ganjar Pranowo berdiskusi dan bertukar pikiran dengan para ulama kharismatik se-Indonesia. Bahkan dalam pertemuan tersebut, masukan yang diberikan para ulama langsung direspons oleh Ganjar.

"Terima kasih, ini silaturahmi dengan para Masyayikh, Habaib di Sarang. Kita diskusi soal bagaimana membangun kebersamaan, membangun bangsa dan negara," kata Ganjar.

Orang nomor satu di Jateng itu mengungkapkan, silaturahmi antara umara dan Masyayikh tersebut terselenggara karena dirinya meminta masukan-masukan ihwal menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Sebab, kata Ganjar, pertemuan dengan para ulama sangat penting dan dibutuhkan demi kepentingan bangsa. Pasalnya, di tengah keberagaman dan kemajemukan masyarakat yang ada di Tanah Air, menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan antar umar harus terus ditingkatkan kepada seluruh masyarakat.

"Saya mendapatkan banyak petuah, saya mendapatkan banyak masukan dan beberapa di antaranya mengusulkan agar pertemuan semacam ini terus dilakukan, tentu saya menerima dengan baik," ucap Ganjar.

Adapun 8 poin kesepakatan pada Silaturahmi Masyayikh itu di antaranya:

1. Prestasi yang telah dilakakukan oleh Jawa Tengah dan beberapa terobosan kebersamaan nasionalis religius hendaknya dapat dilajutkan dengan skala yang lebih luas, khususnya dalam memaksimalkan pengelolaan dan penghimpunan zakat melalui Baznas.

2. Mempermudah akses komunikasi dari warga langsung ke pemerintah, hendaknya dapat diteruskan dan diperluas hingga skala nasional.

Halaman:
1 2
      
