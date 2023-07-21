Silaturahmi dengan Masyayikh se-Indonesia, Ganjar Pranowo Diskusi Bangun Bangsa dan Negara

REMBANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mendapat banyak saran dan masukan saat silaturahmi Masyayikh yang berlangsung di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Anwar, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Rabu 19 Juli 2023.

Ganjar mengatakan bahwa para ulama kharismatik se-Indonesia yang hadir saat silaturahmi dan diskusi itu memberikan banyak usulan. Mendapat banyak masukan membuatnya sangat senang, terlebih dari para alim ulama.

"Saya mendapatkan banyak petuah, saya mendapatkan banyak masukan dan beberapa di antaranya mengusulkan agar pertemuan semacam ini terus dilakukan, tentu saya menerima dengan baik," kata Ganjar usai silaturahumi di Ponpes Al Anwar Rembang.

Menurut Ganjar, silaturahmi antara umara dan Masyayikh itu terselenggara karena dirinya meminta masukan-masukan ihwal menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Orang nomor satu di Jateng itu menilai, pertemuan dengan para ulama menjadi penting dan dibutuhkan untuk kepentingan bangsa. Mengingat di tengah keberagaman dan kemajemukan masyarakat yang ada di Tanah Air, menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan antar umar harus terus ditingkatkan kepada seluruh masyarakat.

"Terima kasih, ini silaturahmi dengan para Masyayikh, Habaib di Sarang. Kita diskusi soal bagaimana membangun kebersamaan, membangun bangsa dan negara," ucapnya.