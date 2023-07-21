Hadiri Tipitaka Chanting Umat Buddha di Candi Borobudur, Ganjar Ajak Bangun Suasana Damai

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menghadiri tipitaka chanting di komplek Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jumat (21/7/2023). Dalam acara tersebut, Ganjar menyatakan senang dapat melihat umat Budha sudah mulai mengoptimalkan Candi Borobudur untuk beribadah.

Ganjar mengajak umat membangun suasana damai di tahun politik dan bijak dalam bermedia sosial.

“Membangun suasana damai diharapkan menjadi kesadaran semua elemen masyarakat,” kata Ganjar usai menghadiri Indonesia Tipitaka Chanting dan Asalha Mahapuja 2567/2023.

Ia menuturkan, tema Memperkokoh Moral Membangun Kedamaian Bangsa yang diusung panitia kegiatan Tipitaka Chanting sangat tepat.

“Saya sepakat dengan panitia. Kita saat ini sudah mulai masuk tahun politik dan banyak hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menyebar ke media sosial. Karena itu, masyarakat harus bijak bermedia sosial,” kata Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo tersebut.