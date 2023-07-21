Relawan Des Ganjar Ramaikan Tradisi Petik Laut Larungan di Kabupaten Malang

MALANG - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Desa untuk Ganjar (Des Ganjar) terus menebarkan kegiatan positif di kalangan masyarakat.

Pada kesempatan kali ini Des Ganjar turut meramaikan dan mendukung kegiatan ‘Petik Laut Larungan’ bertempat di pantai Sipelot Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (20/7/2023).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Des Ganjar Kabupaten Malang, Hendik Arso menjelaskan bahwa tradisi larungan rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Untuk kali ini, Des Ganjar turut memberikan bantuan agar acara berlangsung semakin meriah dan dinikmati warga.

“Kegiatan tahunan rutin dari nelayan atas berkah berlimpah dengan acara larungan dan petik laut. Desa untuk Ganjar dalam rangkaian larungan dan petik laut bekerja sama dengan nelayan,” ujar Hendik usai kegiatan, Kamis (20/7/2023).

Adapun Petik Laut Larungan adalah tradisi masyarakat pesisir pantau untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil laut yang berlimpah diperoleh para nelayan.

“Tujuan kegiatan ini adalah ucapan syukur nelayan atas hasil tangkapan luar biasa,” jelas Hendik.

Kegiatan Petik Laut Larungan mendapat respons antusias dari Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bahkan Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto.

Para masyarakat yang hadir di pantai Sipelot, berbondong-bondong ingin menyaksikan puluhan nelayan membawa hasil bumi ke tengah laut sebagai bentuk tanda syukur.

“(Respons masyarakat) sangat luar biasa. Apalagi dibantu oleh relawan Des Ganjar yang mana ikut bagian di dalamnya,” tutur Hendik.

Pujo salah satu nelayan di Desa Pujiharjo menyampaikan apresiasinya kepada Des Ganjar yang turut serta berpartisipasi di dalam kegiatan Petik Laut Larungan.

“Untuk (langkah) Des Ganjar bagus sekali, merakyat bagi kami,” kata Pujo.

Dalam kesempatan tersebut, Des Ganjar juga menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo yang akan maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.