HOME NEWS JATIM

Kondisi Balita di Malang Dibunuh Ibunya, Urat Nadi Disayat Pisau Dapur

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:54 WIB
Kondisi Balita di Malang Dibunuh Ibunya, Urat Nadi Disayat Pisau Dapur
Petugas evakuasi korban pembunuhan di Malang, Jawa Timur (Foto: Avirista M)
A
A
A

MALANG - Balita berusia 3 tahun berinisial Aq harus meregang nyawa di tangan ibu kandungnya sendiri. Ia diduga dibunuh ibu kandungnya Mujiati di rumahnya Dusun Karangan RT 1 RW 1 Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Menurut Kanitreskrim Polsek Karangploso Aipda Eko Nugroho, korban ditemukan meninggal dunia dengan posisi telentang di kamar rumahnya. Ironisnya, saat meninggal, anak berjenis kelamin perempuan ini mengalami luka sayatan di lengan sebelah kanan.

"Yang anaknya umur balita 3 tahun ditemukan di dalam kamar dalam posisi telentang. Yang anaknya di pergelangan tangan kanan sebelah kanan," ujar Eko Nugroho, ditemui usai olah tempat kejadian perkara (TKP), pada Jumat siang (21/7/2023).

Aq diduga meninggal terlebih dahulu sebelum akhirnya sang ibu Mujiati mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Mujiati sendiri sempat menyayat lengan sebelah kirinya, tepat di bagian urat nadi. Namun, diduga karena tidak membuah hasil cepat, korban langsung memutuskan untuk gantung diri dengan kain selendang di dapur rumahnya.

"Untuk sementara ibunya ditemukan gantung diri di dapur. Untuk ibunya ada luka sayatan di lengan sebelah kiri. Sementara (yang meninggal dunia) anaknya dulu setelah itu ibunya," ucapnya.

Pihaknya masih mendalami dugaan sang ibu tega membunuh anaknya sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya. Petugas mengumpulkan sejumlah bukti-bukti mulai dari beberapa dokumen terkait utang piutang uang dari koperasi, pisau dapur, pakaian korban, boneka milik Aq, dan kain selendang yang diduga menjadi alat untuk bunuh diri bagi Mujiati.

"Sementara ini untuk catatan masih belum ditemukan. Apakah itu ada catatan, atau tidak masih kita perlukan identifikasi," ucapnya.

