HOME NEWS JATIM

Diduga Terjerat Utang Rentenir, Ibu Bunuh Anaknya Lalu Gantung Diri

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |14:55 WIB
Diduga Terjerat Utang Rentenir, Ibu Bunuh Anaknya Lalu Gantung Diri
Diduga terjerat utang rentenir, ibu bunuh anaknya lalu gantung diri di Malang. (MPI/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - Kasus tewasnya seorang ibu dan anak di Dusun Karangan RT 1 RW 1 Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur, diduga terkait utang-piutang dengan rentenir. Sang ibu bernama Mujiati diduga terlebih dahulu membunuh anaknya berinisial Aq (3). Ia kemudian gantung diri di dapur rumah, pada Jumat (21/7/2023) pagi.

Tetangga korban, Joko Harupan, mengatakan dugaan awal peristiwa ini terjadi karena adanya rentenir menagih utang dengan kasar. Renternir itu membentak-bentak korban. Diduga sang ibu yang tak kuat dengan jeratan utang dari rentenir akhirnya memilih membunuh anaknya dan bunuh diri.

"Sering ditagih utang ke rumah. Datang ke rumah marah-marah bentak-bentak kalau nagih utang, semacam bank titil gitu, tapi bukan pinjol," ucap warga sekitar, Joko ketika ditemui MPI pada Jumat (21/7/2023).

Sementara itu, Ketua RT 1, Ahmad Toyyib Fadillah mengungkapkan, menduga jeratan utang dari rentenir menjadi penyebab meninggalnya ibu dan anaknya. Sang ibu yang diduga gelap mata akhirnya menghabisi nyawa anaknya Aq. Ia kemudian mengakhiri hidupnya dengan gantung diri.

"Indikasi utang-piutang dengan bank titil. Bank titil itu nagih sambil marah-marah. Kemarin itu masih nagih," ujar Toyyib.

Bahkan, ia melanjutkan, saat peristiwa kematian ibu dan anak ini masih ada beberapa orang dari rentenir yang menagih. Aksi penagihan itu sempat diamankan warga karena mereka mencari keberadaan Mujiati, yang sempat meminjam uang.

"Dulu nagihnya dia di pos, saya tegur baik-baik. Kalau nagih ke rumah saja baik-baik. Saya tahu sendiri hari Jumat yang seminggu lalu dua orang di sini. Kalau enggak dikasih ditunggu sampai malam," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
