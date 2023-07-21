Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Pranowo Tanam Ratusan Pohon Bersama Warga di Bojonegoro

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:38 WIB
Relawan Ganjar Pranowo Tanam Ratusan Pohon Bersama Warga di Bojonegoro
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BOJONEGORO - Upaya untuk terus memberikan kemaslahatan bagi umat selalu menjadi prioritas utama sukarelawan Kiai Muda Jawa Timur. Simpatisan Ganjar Pranowo tersebut tetap berupaya menghadirkan makna dalam setiap kegiatannya.

Seperti yang dilakukan pada Jumat (21/7/2023), Kiai Muda Jawa Timur mengadakan penanaman massal 200 pohon alpukat dan durian di pekarangan rumah warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo atau tepatnya di Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Lokasi ini dianggap paling strategis untuk dilakukan penanaman karena dinilai merupakan daerah yang cukup tropis.

"Hari ini kami mengadakan penghijauan massal bekerja sama dengan masyarakat Bojonegoro, ada alpukat dan durian. InsyaAllah setelah 3 atau 4 tahun kemudian dapat berbuah dapat dinikmati masyarakat," ujar Koordinator Wilayah Kiai Muda Jatim, KH Ali Baidlowi.

Dia berharap, langkah tersebut bisa menjadi upaya penghijauan sekaligus memberikan manfaat dari segi ekonomi bagi warga sekitar. Nantinya warga dapat menikmati hasil panen dari apa yang mereka tanam bersama para relawan, atau bahkan bisa untuk diperjualbelikan di kemudian hari.

"Karena pada saat ini dengan adanya cuaca makin panas dengan penanaman pohon massal agar lebih sejuk mungkin inshaAllah dapat diambil manfaatnya dan bernilai ekonomis juga," jelas Ali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement