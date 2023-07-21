Relawan Ganjar Pranowo Tanam Ratusan Pohon Bersama Warga di Bojonegoro

BOJONEGORO - Upaya untuk terus memberikan kemaslahatan bagi umat selalu menjadi prioritas utama sukarelawan Kiai Muda Jawa Timur. Simpatisan Ganjar Pranowo tersebut tetap berupaya menghadirkan makna dalam setiap kegiatannya.

Seperti yang dilakukan pada Jumat (21/7/2023), Kiai Muda Jawa Timur mengadakan penanaman massal 200 pohon alpukat dan durian di pekarangan rumah warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai Bengawan Solo atau tepatnya di Desa Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Lokasi ini dianggap paling strategis untuk dilakukan penanaman karena dinilai merupakan daerah yang cukup tropis.

"Hari ini kami mengadakan penghijauan massal bekerja sama dengan masyarakat Bojonegoro, ada alpukat dan durian. InsyaAllah setelah 3 atau 4 tahun kemudian dapat berbuah dapat dinikmati masyarakat," ujar Koordinator Wilayah Kiai Muda Jatim, KH Ali Baidlowi.

Dia berharap, langkah tersebut bisa menjadi upaya penghijauan sekaligus memberikan manfaat dari segi ekonomi bagi warga sekitar. Nantinya warga dapat menikmati hasil panen dari apa yang mereka tanam bersama para relawan, atau bahkan bisa untuk diperjualbelikan di kemudian hari.

"Karena pada saat ini dengan adanya cuaca makin panas dengan penanaman pohon massal agar lebih sejuk mungkin inshaAllah dapat diambil manfaatnya dan bernilai ekonomis juga," jelas Ali.