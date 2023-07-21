Gempa M4,1 Guncang Blitar Jatim Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,1 mengguncang Blitar, Jawa Timur, Jumat (21/7/2023), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa gempa berlangsung pukul 20:24 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.1, 21-Jul-2023 20:24:53WIB, Lok:8.63LS, 112.27BT (55 km Tenggara KAB-BLITAR-JATIM), Kedlmn:105 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )