Sekeluarga Aniaya 2 Pemuda di Garut, 1 Pelaku Anak di Bawah Umur

GARUT - Aksi penganiayaan di Kabupaten Garut dilakukan oleh beberapa orang diduga satu keluarga. Para pelaku adalah YW (46), DM (23), TN (38), MR (20), DI (20), serta seorang anak di bawah umur.

Sementara korban dalam kasus penganiayaan itu adalah RI (31) warga Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, dan DS (25) warga Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi. Keduanya dikeroyok para pelaku di salah satu kantor sekretariat dengan TKP Perum Griya Pamoyanan RT05 RW17, Desa Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul.

Kasat Reskrim Polres Garut AKP Deni Nurcahyadi, menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Senin 10 Juli 2023, dini hari lalu sekira pukul 00.15 WIB. Saat itu, kedua korban didatangi para pelaku yang tidak mereka kenal dan dihajar hingga babak belur.

"Saat menganiaya atau melakukan pengeroyokan, para pelaku menggunakan sejumlah benda seperti piring, botol, hingga kursi akibatnya kedua korban babak belur dan salah satunya yaitu DS mengalami luka serius hingga harus menerima enam jahitan karena robek di bagian kening," kata AKP Deni Nurcahyadi, Kamis (20/7/2023).

Selain luka robek, DS juga mengalami memar memar dan lecet pada beberapa bagian tubuh, begitu pula dengan seorang korban lainnya, RI, juga mengalami memar di kepala dan bagian punggung. Dari hasil penyelidikan polisi, penganiayaan beramai-ramai itu dipicu oleh pengakuan seorang perempuan berinisial SI pada para pelaku, yang mengadu telah dicekoki miras oleh kedua korban.

"Sebelum penganiayaan terjadi, tepatnya pada Minggu malam tanggal 9 Juli 2023, di lokasi itu ada dua orang perempuan bersama seorang pemuda berinisial AY (19) mengonsumsi minuman beralkohol bersama-sama. Dua orang perempuan ini adalah SI dan CA. Di saat yang sama dua korban juga berada di lokasi tersebut," ungkapnya.

Karena mabuk, dua orang perempuan ini kemudian diantar pulang oleh AY. Sedangkan kedua korban masih berada di lokasi tersebut.

"Tak lama datang para pelaku yang tiba-tiba menganiaya kedua korban. Aksi dilakukan tidak hanya dengan tangan kosong dan tendangan, tapi juga menggunakan alat-alat yang ada di lokasi seperti piring, botol hingga kursi," ungkapnya.