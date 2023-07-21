Tingkatkan Kreativitas, Relawan Ganjar Asah Bakat Milenial di Bidang Fotografi

GARUT - Sukarelawan Ganjar Pranowo, Pemuda Mahasiswa Nusantara (PMN) Dukung Ganjar Jawa Barat (Jabar) menggelar kegiatan pelatihan fotografi untuk para pemuda yang ada di Desa Limbangan Barat, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Koordinator Wilayah PMN Jabar, Marsus Albar mengatakan pelatihan digelar untuk mengisi waktu luang sekaligus menyalurkan bakat para pemuda.

“Hari ini kami melaksanakan kegiatan pelatihan fotografi, alasannya untuk menambah kreativitas pemuda yang ada di desa dan mengisi waktu luang dengan menyalurkan bakat di bidang fotografi,” tutur Marsus, di lokasi, Kamis (20/7/2023).

Marsus menyebut, kegiatan kali ini menghadirkan narasumber yang ahli pada bidangnya. Sehingga para peserta mendapat ilmu teori dan praktik dasar dalam fotografi.

“Kebetulan narasumber yang kami hadirkan berprofesi sebagai fotografer. Sehingga para peserta juga antusias dan langsung praktik mengambil gambar,” ujarnya.

Marsus menambahkan, ke depannya PMN akan terus menggelar kegiatan yang membawa manfaat bagi masyarakat khususnya pemuda.

“Melihat antusias para peserta dan banyak yang bertanya lebih dalam terkait sosok Pak Ganjar, ke depannya insyaallah kami terus bergerak. Seperti membuat pelatihan yang akan bermanfaat,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu peserta Andrianto mengaku senang dengan hadirnya loyalis Ganjar Pranowo yang menggelar kegiatan pelatihan fotografi. Menurutnya, pelatihan kali ini sangat seru dan membawa manfaat.

“Kegiatan pelatihan ini sangat baik untuk mengisi waktu anak muda, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan mengikuti jejak senior fotografer yang telah berkembang,” kata Andrianto.