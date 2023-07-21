Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sasar Pasar Internasional, Relawan Sandiaga Uno Gandeng UMKM Pelatihan Olahan Pangan

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |15:23 WIB
Sasar Pasar Internasional, Relawan Sandiaga Uno Gandeng UMKM Pelatihan Olahan Pangan
Sandiaga Uno/Foto: MNC Portal
BANDUNG- UMKM Sahabat Sandi memberikan pelatihan olahan pangan serta pengemasan produk agar semakin luas pangsa pasar, bahkan bisa menyasar penduduk dunia. Mereka juga mendorong UMKM berinovasi dalam menciptakan ide baru dengan sesuatu yang unik.

Ketua UMKM Sahabat Sandi Bandung, Dewi Trianawati mengatakan, kegiatan tersebut dapat meningkatkan daya kompetitif UMKM di Indonesia.

“Sehingga kedepannya mereka dapat bertahan dan mampu membangun bisnis yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian,” ujarnya, Jumat (21/7/2023).

Dikatakannya, pelatihan pengolahan produk dan penggunaan teknologi agar para pelaku UMKM bisa memahami bahwa inovasi dilakukan dengan berbagai strategi, seperti kemasan, bentuk, dan proses pengolahan.

“UMKM Sahabat sandi memfasilitasi pelatihan ini karena target market UMKM sahabat sandi sudah go Internasional," kata dia.

UMKM Sahabat Sandi kata dia memberikan solusi bagi para pelaku bisnis, yaitu dalam pengelolaan operasional usaha untuk meningkatkan penjualan, serta pada pengembangan bisnis dan perluasan skala usaha.

"Pelatihan ini dilakukan karena masih kurangnya pengetahuan dari para pelaku UMKM dalam proses pengolahan dan juga pengemasan produk agar bertahan lebih lama dengan menggunakan teknologi yang sederhana,”ujarnya.

