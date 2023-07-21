Pasangan Lesbi di Cianjur Nekat Tusuk Sopir Taksi Online Wanita

CIANJUR - Seorang sopir taksi online, Geyflin Trise (46), warga Tomang Pulo, Jakarta Barat, menjadi korban pembegalan dua orang remaja perempuan pasangan sesama jenis.

Aksi begal sadis yang dilakukan pelaku, membuat korban mengalami luka 10 tusukan senjata tajam.

Informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa pembegalan terjadi dijalan Raya Cipaku di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jumat (21/7/2023) dini hari.

Saat itu, sopir taksi online perempuan usai mengantarkan penumpang dari Jakarta ke Bogor. Namun saat akan kembali ke Jakarta, korban mendapatkan order dua orang perempuan yakni pelaku ke wilayah Cibeber, Kabupaten Cianjur.

Kedua pelaku tersebut baru beraksi saat memasuki wilayah Cibeber. Mulanya mereka minta berhenti ditempat sepi. Namun korban tidak mau. Salah seorang pelaku langsung menodongkan pisau ke leher korban.

"Korban yang melakukan perlawanan membuat satu orang pelaku lagi loncat ke jok depan, dan menusuk korban hingga korban mengalami 10 luka tusukan," kata Kapolres Cianjur AKBP, Aszhari Kurniawan di di Mapolres Cianjur.