INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

TBM Macatongsir Terima Donasi Buku dari MNC Peduli, Terpacu Tingkatkan Minat Baca Masyarakat

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |22:22 WIB
MNC Peduli salurkan bantuan buku pada TBM Macatongsir (FotoL MPI)
SUKABUMI - MNC Peduli menyalurkan bantuan ratusan buku bacaan bagi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Taman Baca Gentong Pasir (Macatongsir) di Kampung Gentongpasir RT 04/01, Desa Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Mendapat bantuan itu, TBM Macatongsir mengaku terpacu untuk terus meningkatkan minat baca masyarakat.

TBM Macatongsir yang didirikan pada tahun 2015 oleh pasangan suami istri, Roni Fardiansyah dan Mimin Mintarsih. Awal pendirian taman bacaan yang dikelola secara mandiri tersebut, pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru, membuka TBM dengan hanya berbekal 40 buku.

Hingga tahun 2023 ini, sudah terkumpul ribuan buku yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Bahkan TBM Macatongsir sudah dapat mendonasikan buku-buku lama yang sudah dibaca oleh masyarakat ke TBM lain yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Roni yang juga Ketua TBM Kabupaten Sukabumi mengatakan, sedikitnya terdapat 40 TBM yang mandiri di bawah naungannya, tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Sukaraja, Cicantayan, Cisaat, Cibadak, Cicurug, Cikakak, Tegalbuleud, Bojonggenteng, Surade, Ciracap.

Atas donasi buku MNC Peduli kepada TBM yang dikelolanya, Roni selalu founder dari TBM Macatongsir, mengucapkan terima kasih kepada MNC Peduli yang sudah menyumbang ratusan buku bacaan untuk masyarakat yang disimpan di taman bacaannya.

