Dapat Bantuan Buku dari MNC Peduli, TBM Macatongsir Punya Segudang Prestasi

SUKABUMI - Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Taman Baca Gentong Pasir (Macatongsir) memiliki segudang prestasi yang membanggakan baik di tingkat daerah maupun nasional. MNC Peduli menyalurkan bantuan ratusan buku bacaan bagi TBM Macatongsir yang berada di Kampung Gentongpasir RT 04/01, Desa Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Mendapat bantuan itu, TBM Macatongsir mengaku terpacu untuk terus meningkatkan minat baca masyarakat.

Ketua TBM Macatongsir, Septiawan Maliki Barkah mengatakan, saat ini buku yang tersedia di taman bacaan yang dikelola secara mandiri tersebut, berjumlah kurang lebih 2.000 buku. Jumlah tersebut merupakan hasil pengumpulan mandiri dan donasi dari masyarakat dan pemerintah.

"Selain menjadi taman bacaan bagi masyarakat dan anak-anak di lingkungan sekitar, di TBM Macatongsir juga mengadakan les bimbingan belajar untuk bahasa Inggris, matematika dan pelajaran lainnya. Kami sasarannya lebih ke anak-anak untuk memberikan les pada setiap hari Minggu," ujar Septian kepada MNC Portal Indonesia.

Selain les bimbingan belajar, lanjut Septian, TBM Macatongsir juga mengajarkan kreativitas kepada anak, seperti mengolah bahan bekas seperti plastik dan kertas menjadi kerajinan tangan untuk hiasan rumah. Lalu ada juga keterampilan melipat kertas (origami).

"Untuk prestasi yang pernah diraih oleh TBM Macatongsir, juara 1 jambore literasi tingkat daerah Kabupaten Sukabumi. Lalu kami membuat kaderisasi dan menjadi juara 1 duta baca tingkat Kabupaten Sukabumi," ujar Septian menambahkan.