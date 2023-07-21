Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dapat Bantuan Buku dari MNC Peduli, TBM Macatongsir Punya Segudang Prestasi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |22:42 WIB
Dapat Bantuan Buku dari MNC Peduli, TBM Macatongsir Punya Segudang Prestasi
TBM Macatongsir dapat bantuan buku dari MNC Peduli (Foto: MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Taman Baca Gentong Pasir (Macatongsir) memiliki segudang prestasi yang membanggakan baik di tingkat daerah maupun nasional. MNC Peduli menyalurkan bantuan ratusan buku bacaan bagi TBM Macatongsir yang berada di Kampung Gentongpasir RT 04/01, Desa Langensari, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

Mendapat bantuan itu, TBM Macatongsir mengaku terpacu untuk terus meningkatkan minat baca masyarakat.

Ketua TBM Macatongsir, Septiawan Maliki Barkah mengatakan, saat ini buku yang tersedia di taman bacaan yang dikelola secara mandiri tersebut, berjumlah kurang lebih 2.000 buku. Jumlah tersebut merupakan hasil pengumpulan mandiri dan donasi dari masyarakat dan pemerintah.

"Selain menjadi taman bacaan bagi masyarakat dan anak-anak di lingkungan sekitar, di TBM Macatongsir juga mengadakan les bimbingan belajar untuk bahasa Inggris, matematika dan pelajaran lainnya. Kami sasarannya lebih ke anak-anak untuk memberikan les pada setiap hari Minggu," ujar Septian kepada MNC Portal Indonesia.

Selain les bimbingan belajar, lanjut Septian, TBM Macatongsir juga mengajarkan kreativitas kepada anak, seperti mengolah bahan bekas seperti plastik dan kertas menjadi kerajinan tangan untuk hiasan rumah. Lalu ada juga keterampilan melipat kertas (origami).

"Untuk prestasi yang pernah diraih oleh TBM Macatongsir, juara 1 jambore literasi tingkat daerah Kabupaten Sukabumi. Lalu kami membuat kaderisasi dan menjadi juara 1 duta baca tingkat Kabupaten Sukabumi," ujar Septian menambahkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161001/mnc_peduli-cICU_large.jpg
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155600/mnc_peduli-NlUI_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Land Ajarkan Konsep Green School di SDN Babakan Kencana Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152205/mnc_peduli_borong_5_penghargaan_diakui_jadi_pelopor_ekonomi_sirkular-3952_large.jpg
MNC Peduli Borong 5 Penghargaan, Diakui Jadi Pelopor Ekonomi Sirkular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152203/mnc_peduli_raih_5_penghargaan_nusantara_csr_awards_2025-ajkQ_large.jpg
MNC Peduli Raih 5 Penghargaan Nusantara CSR Awards 2025 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement