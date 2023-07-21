Advertisement
HOME NEWS JABAR

RSI Assyifa Sukabumi Gelar Talkshow Pencegahan Katarak, Apresiasi MNC Peduli

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |23:03 WIB
RSI Assyifa Sukabumi Gelar Talkshow Pencegahan Katarak, Apresiasi MNC Peduli
Talkshow pencegahan katarak (Foto: MPI)
A
A
A

SUKABUMI – Rumah Sakit Islam (RSI) Assyifa Sukabumi menggelar kegiatan talkshow bertajuk “Pencegahan Katarak dan Penanggulangannya” pada Selasa 18 Juli 2023. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri dr Reza Mossadeq sebagai narasumber.

Ada sekira 50 peserta yang berasal dari mahasiswa praktek dan keluarga pasien operasi katarak mengikuti pemaparan mengenai faktor-faktor penyebab katarak beserta gejalanya hingga terkait penanganan pasca operasi.

Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, dr Asep Tajul mengatakan, kegiatan talkshow bertujuan sebagai sarana pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa untuk melakukan pencegahan terhadap katarak dan cara menanggulanginya.

"Kita bukan hanya mengadakan kegiatan operasi katarak, tetapi kami juga ingin memberikan edukasi dan nilai lebih kepada masyarakat. Tentu saja kalau kegiatan operasi hanya mengobati yang sudah sakit, tapi kalau edukasi talkshow memberikan preventif pencegahan pencerahan kepada masyarakat bagaimana agar tidak terjadi penyakit katarak," ujar Asep kepada MNC Portal Indonesia.

Dalam kegiatan ini, MNC Peduli juga mendapatkan apresiasi dari RSI Assyifa atas kepedulian dalam pengentasan katarak dan hernia untuk masyarakat prasejahtera di Sukabumi dan sekitarnya.

Head of CSR MNC Group, Tengku Havid mengucapkan rasa terima kasih kepada RSI Assyifa atas penghargaan yang diberikan untuk pelaksanaan dan penanggulangan katarak bagi masyarakat pra sejahtera yang ada di Kota Sukabumi dan sekitarnya.

Halaman:
1 2
      
