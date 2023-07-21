Talkshow Pencegahan Katarak, Mahasiswa dan Keluarga Pasien Turut Serta

SUKABUMI - Mahasiswa dan keluarga pasien penderita katarak mengikuti kegiatan talkshow bertajuk “Pencegahan Katarak dan Penanggulangannya” yang diselenggarakan oleh MNC Peduli dan RS Islam (RSI) Assyifa Sukabumi.

Acara yang digelar di Gedung RSI Assyifa pada Selasa 18 Juli 2023 itu mengahdirkan sejumlah narasumber, di antaranya dokter spesialis mata RSI Assyifa, dr Reza Mossadeq dan Head of CSR MNC Group, Tengku Havid yang menjadi perwakilan dari MNC Peduli.

"Penyakit katarak ini ada yang disebabkan oleh faktor usia dan ada juga yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan mengkonsumsi alkohol dan merokok, kelebihan sinar UV, mengonsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka waktu lama, seperti obat kortikosteroid dan amiodaron, dan penyebab lainnya," ujar dr Reza.

Lebih lanjut dr Reza mengatakan, untuk yang disebabkan oleh faktor usia, katarak tidak bisa dihindari. Dan tidak ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan katarak kecuali dilakukan operasi.

Sementara itu salah satu peserta talkshow, Shinta Septiani (19) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi dirinya dan juga teman-temannya yang sedang kuliah praktek di RSI Assyifa, Sukabumi.

"Yang pasti sangat berguna bagi pengetahuan juga. Kalau tahu penyakit katarak pasti tahu, karena di internet juga banyak informasinya. Namun cara penanggulangannya baru tahu sekarang setelah mengikuti acara talkshow ini," ujar Shinta.