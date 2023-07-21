Pandawa Ganjar dan Warga Makassar Ubah Kampung Kumuh Jadi Bersih dan Indah

MAKASSAR- Relawan Pandawa Ganjar melakukan bakti sosial bersama warga membersihkan saluran air dan jalan umum dari sampah dan tanaman liar di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Kegiatan hari ini itu kegiatan bakti sosial sekaligus penyerahan tempat sampah. Kami bersama masyarakat Karunrung untuk kemudian bersama-sama membersihkan wilayah setempat untuk kenyamanan dan kebersihan lingkungan," kata Koordinator Wilayah Pandawa Ganjar Sulawesi, Bayu, Jumat (21/7/2023).

Sebelumnya kata dia, lingkungan perumahan di sana kotor lantaran kurangnya kesadaran warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu ditambah kurangnya fasilitas tempat sampah di masing-masing rumah.

Oleh karena itu, Bayu bersama para relawan Pandawa Ganjar pun berinisiatif mengajak warga bersih-bersih sekaligus menyerahkan bantuan tempat sampah untuk wilayah perumahan tersebut.

"Penyerahan bantuan itu berupa tempat sampah di mana tempat sampah ini yang diinginkan masyarakat setempat. (Tempat sampah) masih kurang, karena kebetulan tempat sampah di sekitar sini itu sama sekali belum ada," ujarnya.

Selama ini, warga mengeluh harus membuang sampah ke tempat pengumpulan sampah yang jaraknya cukup jauh dari lingkungan perumahan tempat digelarnya kegiatan bakti sosial.

Dikatakan Bayu, fasilitas tempat sampah yang minim dan terjangkau oleh warga diperburuk dengan kebiasaan mereka untuk membuang sampah sembarangan di jalanan hingga saluran air.

"Ada satu (tempat sampah) tetapi dia dalam bentuk bak sampah di mana jauh dari akses warga untuk membuang sampah. Makanya, (warga) meminta untuk difasilitasi diadakan tempat sampah mini untuk masing rumah tangga yang ada di Kelurahan Karunrung," tuturnya.

Pendekatan yang dilakukan para sukarelawan Pandawa Ganjar itu mendapatkan sambutan yang positif dari warga Kelurahan Karunrung sehingga mereka lebih terbuka untuk berdiskusi tentang calon presiden 2024 yang diusung, yakni Ganjar Pranowo.

"Setelah kita sharing-sharing dengan warga, warga sangat antusias dan kemudian berkomitmen untuk bersama-sama untuk kemudian memenangkan Ganjar di Pilpres 2024," tutup Bayu.

Diketahui, Ganjar saat memimpin Jawa Tengah telah melakukan pengelolaan sampah secara konsistensi dari hulu hingga hilir, bahkan sampai memberikan nilai tambah bagi masyarakat setelah dilakukan edukasi yang berkelanjutan.