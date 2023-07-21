Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Wong Kito Ganjar Geliatkan Ketahanan Pangan Warga Ogan Komering Ulu

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |12:02 WIB
Wong Kito Ganjar Geliatkan Ketahanan Pangan Warga Ogan Komering Ulu
Relawan Ganjar di Sumsel Berikan Edukasi ke Warga
A
A
A

OKU TIMUR - Relawan Wong Kito Dewe dukung Ganjar memberikan edukasi kepada warga Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur tata cara penanaman bibit alpukat mentega di Desa Sidowaluyo, Kecamatan Belitang Mulya, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan.

Kegiatan ini merupakan upaya ketahanan pangan yang digeliatkan simpatisan Ganjar Pranowo dengan menjadikan pekarangan rumah sebagai lahan hijau.

Koordinator Wilayah Wong Kito Dewe Kabupaten OKU Timur, Dwiyanto mengatakan, edukasi tersebut meliputi pemilihan bibit, menyediakan lubang, pemberian pupuk yang tepat, dan lain sebagainya.

"Tujuan kami ialah menciptakan ketahanan pangan ataupun penambahan pendapatan dari masyarakat di desa itu. Nantinya agar supaya masyarakat ini mendapatkan tambahan penghasilan dari hasil daripada alpukat mentega," ujarnya, Jumat (21/5/2023).

Pihaknya memilih alpukat mentega lantaran varietas tersebut mudah dibudi dayakan serta digemari warga meskipun hanya mengoptimalkan lahan yang dimiliki seperti pekarangan rumah.

Dikatakannya, budidaya ini memiliki banyak manfaat bagi warga diantaranya menjadi stimulus penguatan ekonomi masyarakat, mengentaskan kemiskinan, serta ketahanan pangan penuhi gizi keluarga.

“ Kita juga akan memberikan pendampingan kepada warga yang menanam bibit alpukat mentega itu mulai dari penanaman, perawatan berkala, hingga berbuah,” ujarnya.

"Nanti dari relawan Ganjar memonitoring ataupun perawatan berkala dari pemupukan sampai penyemprotan nantinya kita yang memberikan sekaligus edukasi di lapangan dan penanganan di lapangan,"pungkasnya.

