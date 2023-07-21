Viral Video Bugil Diduga Nakes VCS Pegawai BPBD, Polisi Lakukan Penyelidikan

OGAN ILIR - Viral di media sosial video bugil diduga tenaga kesehatan (nakes) honorer asal Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Dalam video itu, nakes berinisial I itu tengah melakukan video call seks (VCS) diduga dengan oknum pegawai BPBD Ogan Ilir berinisial R.

Kini, polisi sedang menyelidiki terhadap videonya viral di media sosial tersebut. Menurut Kasat Reskrim Polres Ogan Ilir AKP Regan Kusuma, nakes berinisial I itu telah membuat laporan atas beredarnya video tersebut.

"Kami sedang lidik terkait laporan dari saudara I," kata Regan ditemui di Mapolres Ogan Ilir, Indralaya, Jum’at (21/7/2023).

Dalam video beredar berdurasi 48 detik, nakes yang bekerja di salah satu Puskesmas itu terlibat video call dengan seorang pria. Video call dilakukan saat nakes tersebut sedang mandi dan tanpa sehelai kain pun menutupi tubuhnya.

Atas laporan dugaan perkara penyebaran video, Polres Ogan Ilir memanggil I untuk memberikan klarifikasi. "Jadwalnya hari ini saudara I datang untuk klarifikasi. Kami masih menunggu," katanya

Sementara Kanit Pidsus Satreskrim Polres Ogan Ilir Ipda Surya Atmaja mengatakan, selain I, polisi juga memanggil saksi-saksi. Dari empat saksi yang dipanggil, baru satu orang memenuhi panggilan Polres Ogan Ilir untuk diperiksa.

Guna mempercepat penyelidikan atas laporan I, polisi akan jemput bola dengan memeriksa saksi di kediaman masing-masing. "Kami upayakan jemput bola apabila saksi-saksi berhalangan hadir ke Polres Ogan Ilir," kata Surya.