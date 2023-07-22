Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Disangka Jantan Selama 4 Tahun, Ternyata Gorila Ini Melahirkan Bayi yang Sehat

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |12:00 WIB
Disangka Jantan Selama 4 Tahun, Ternyata Gorila Ini Melahirkan Bayi yang Sehat
Gorila yang disangka jantan selama 4 tahun ternyata melahirkan bayi yang sehat (Foto: Columbus Zoo/Twitter)
A
A
A

OHIO - Staf di kebun binatang Ohio menerima hadiah kejutan ketika seekor gorila yang mereka yakini selama empat tahun sebagai jantan, namun ternyata melahirkan.

Kebun Binatang Columbus mengatakan bahwa Sully, yang telah menjadi penghuni sejak 2019, ditemukan bersama bayinya pada Kamis (20/7/2023).

Penjaga kebun binatang mengatakan dalam posting blog bahwa bayi itu "tampaknya sehat" dan Sully menjadi ibu yang luar biasa.

Mereka menambahkan bahwa Sully selalu dalam keadaan sehat sehingga tidak perlu diperiksa, yang menyebabkan kekacauan.

“Kelahirannya tidak terduga, namun menarik bagi tim perawatan dan penting untuk konservasi spesies yang terancam punah,” kata penjaga dalam sebuah posting blog, dikutip BBC.

Penjaga kebun binatang tidak curiga sampai mereka melihat "jantan" menyusui anaknya.

"Sulit untuk mengetahui jenis kelamin gorila yang lebih muda," lanjutnya.

Pada usia delapan tahun, Sully sudah cukup dewasa untuk bereproduksi tetapi masih terlalu muda untuk menunjukkan tanda-tanda seks yang jelas.

