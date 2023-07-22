Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pertama Kali dalam Sejarah, Biden Tunjuk Laksamana Wanita untuk Pimpin Angkatan Laut AS

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |13:00 WIB
Pertama Kali dalam Sejarah, Biden Tunjuk Laksamana Wanita untuk Pimpin Angkatan Laut AS
Presiden AS Joe Biden tunjuk laksamana wanita sebagai pimpinan Angkatan Laut AS (Foto: Reuters)
A
A
A

NEW YORK - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah memilih seorang laksamana wanita untuk memimpin Angkatan Laut AS. Ini pertama kalinya seorang wanita dinominasikan untuk mengepalai salah satu cabang militer AS.

Lisa Franchetti adalah mantan kepala Armada ke-6 AS dan angkatan laut AS di Korea Selatan, dan juga menjabat sebagai komandan serangan kapal induk.

Pencalonannya oleh Biden ini masih harus dikonfirmasi oleh Senat AS.

Dikutip BBC, salah satu anggota parlemen saat ini menghalangi Senat untuk mengonfirmasi para pemimpin militer untuk memprotes kebijakan aborsi militer.

Jika dikukuhkan sebagai Kepala Operasi Angkatan Laut dia akan menjadi wanita pertama yang menjadi anggota kelompok elit perwira militer senior yang membentuk Kepala Staf Gabungan.

Seorang veteran 38 tahun, dia hanya wanita kedua yang mencapai pangkat laksamana bintang empat.

Dalam sebuah pernyataan, Biden memuji apa yang dia sebut sebagai "keahlian luas baik di arena operasional dan kebijakan" dan mengatakan dia "akan membuat sejarah lagi" ketika dia dikonfirmasi untuk peran tersebut.

Halaman:
1 2
      
