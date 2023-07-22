Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Erdogan dan Zelensky Bahas Kelanjutan Kesepakatan Pangan Laut Hitam

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |14:00 WIB
Erdogan dan Zelensky Bahas Kelanjutan Kesepakatan Pangan Laut Hitam
Presiden Turki dan Presiden Ukraina bahas kelanjutan kesepakatan pangan global (Foto: AP)
A
A
A

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat (21/7/2023) melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk membahas kelanjutan kesepakatan pangan Laut Hitam.

"Kedua pemimpin membahas lebih dalam perpanjangan kesepakatan koridor pangan Laut Hitam selama pembicaraan telepon yang dilakukan atas permintaan Presiden Zelenskyy," kata Direktorat Komunikasi Turki dalam Twitter, dikutip Antara.

Dalam perbincangannya itu, Erdogan menyatakan Turki telah melakukan "upaya-upaya intensif" dalam menjaga perdamaian.

Rusia pekan ini menarik diri dari perjanjian ekspor pangan Laut Hitam karena menilai beberapa bagian dari kesepakatan yang berkaitan dengan kepentingan Rusia belum terpenuhi hingga kini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446//bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/18/3181010//presiden_venezuela_nicolas_maduro-FMEm_large.jpg
Di Ambang Perang dengan AS, Venezuela Minta Bantuan Militer Rusia, China, dan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3180149//presiden_rusia_vladimir_putin-t4xG_large.jpg
Baru Luncurkan “Rudal Kiamat”, Rusia Kini Uji Coba Torpedo Nuklir Super Poseidon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993//volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179973//peskov-SzsY_large.jpg
Rusia Waspada Dengar Rencana Prancis Kirim 2.000 Tentara Perang ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179880//ilustrasi-leY7_large.jpg
Rusia Klaim Kepung dan Hancurkan 10 Ribu Pasukan Ukraina di Kupyansk dan Pokrovsk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement