Erdogan dan Zelensky Bahas Kelanjutan Kesepakatan Pangan Laut Hitam

Presiden Turki dan Presiden Ukraina bahas kelanjutan kesepakatan pangan global (Foto: AP)

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Jumat (21/7/2023) melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk membahas kelanjutan kesepakatan pangan Laut Hitam.

"Kedua pemimpin membahas lebih dalam perpanjangan kesepakatan koridor pangan Laut Hitam selama pembicaraan telepon yang dilakukan atas permintaan Presiden Zelenskyy," kata Direktorat Komunikasi Turki dalam Twitter, dikutip Antara.

Dalam perbincangannya itu, Erdogan menyatakan Turki telah melakukan "upaya-upaya intensif" dalam menjaga perdamaian.

Rusia pekan ini menarik diri dari perjanjian ekspor pangan Laut Hitam karena menilai beberapa bagian dari kesepakatan yang berkaitan dengan kepentingan Rusia belum terpenuhi hingga kini.