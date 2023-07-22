Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Peringatkan Polandia, Putin: Serang Belarusia Sama dengan Serang Rusia

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |16:00 WIB
Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: Antara/Reuters)
MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat (21/7/2023) mengatakan bahwa setiap agresi terhadap tetangga Rusia dan sekutu dekatnya, Belarusia, akan dianggap sebagai serangan terhadap Rusia.

Dia juga menuduh Polandia, salah satu anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) pimpinan Amerika Serikat (AS), memiliki ambisi teritorial di negara-negara bekas Uni Soviet.

Pada pertemuan Dewan Keamanan Rusia yang disiarkan televisi, Putin menegaskan bahwa Moskow akan merespons setiap agresi terhadap Belarusia "dengan segala sarana yang dimiliki".

Putin mengatakan bahwa media melaporkan adanya rencana pasukan Polandia-Lithuania untuk melakukan operasi di wilayah barat Ukraina –bagian dari wilayah yang sebelumnya milik Polandia– dan pada akhirnya akan menduduki wilayah tersebut.

"Sudah jadi rahasia umum bahwa mereka juga menginginkan tanah-tanah Belarusia," kata Putin tanpa memberikan bukti, dikutip Antara.

"Namun berbicara tentang Belarus, itu adalah bagian dari Negara Persatuan (dengan Rusia); melakukan agresi ke Belarus berarti agresi terhadap Federasi Rusia," lanjutnya.

"Kami akan merespons hal itu dengan segala sarana yang kami miliki," tambahnya.

Halaman:
1 2 3
      
