HOME NEWS INTERNATIONAL

Usai Pamer Kekuatan Militer, Korsel: Korut Tembakkan Rudal Penjelajah

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |17:30 WIB
Usai Pamer Kekuatan Militer, Korsel: Korut Tembakkan Rudal Penjelajah
Korut tembakkan rudal penjelajah (Foto: AFP)
SEOUL - Militer Korea Selatan (Korsel) mengatakan pada Sabtu (22/7/2023), bahwa Korea Utara menembakkan sejumlah rudal penjelajah ke arah lautan di bagian barat semenanjung Korea.

Tindakan tersebut adalah peluncuran rudal terbaru oleh Korea Utara sejak negara itu menembakkan dua rudal balistik pada Rabu (19/7/2023). Hal itu terjadi di tengah upaya Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) yang saling memamerkan kekuatan militer dalam konflik terkait program-program senjata dan rudal nuklir oleh negara yang terisolasi itu.

Dikutip VOA, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan sejumlah rudal penjelajah diluncurkan sekitar pukul 04.00 waktu setempat, Sabtu (22/7/2023).

