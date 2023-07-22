2.000 Penguin Mati Terdampar di Pantai Selama 10 Hari, Penyebab Kematian Masih Misterius

URUGUAY - Sebanyak 2.000 penguin ditemukan mati terdampar di pesisir timur Uruguay dalam 10 hari terakhir. Hingga kini penyebab kematian yang ditengarai bukan dikarenakan flu burung itu tetap menjadi misteri.

Carmen Leizagoyen, Kepala Departemen Fauna Kementerian Lingkungan Hidup, mengatakan penguin Magellan, sebagian besar berusia remaja, mati di Samudra Atlantik dan terbawa arus ke Pantai Uruguay.

"Ini adalah kematian di dalam air. Sembilan puluh persen adalah spesimen muda yang tiba tanpa cadangan lemak dan dengan perut kosong," katanya, dan menekankan bahwa semua sampel yang diambil telah dinyatakan negatif flu burung, dikutip VOA.

Penguin Magellan bersarang di Argentina selatan. Pada musim dingin di belahan bumi selatan, mereka bermigrasi ke utara untuk mencari makanan dan perairan yang lebih hangat. Mereka bahkan mencapai pesisir negara bagian Espirito Santo di Brasil.

"Adalah normal untuk beberapa persen kematian, tetapi bukan angka-angka ini," kata Leizagoyen, mengingat bahwa kematian serupa terjadi tahun lalu di Brasil, karena alasan yang belum ditentukan.

Hector Caymaris, Direktur Kawasan Lindung Laguna de Rocha, mengatakan kepada AFP bahwa dia menghitung lebih dari 500 penguin mati sepanjang 10 kilometer dari Pantai Atlantik.