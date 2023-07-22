Gempa M4 Guncang Halmahera Barat

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4 mengguncang Hamlmahera Barat, Maluku Utara, pukul 23.41 WIB, Jumat 21 Juli 2023.

"Gempa Mag:4.0, 21-Jul-2023 23:41:43WIB, Lok:2.43LU, 126.86BT (144 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di akun media sosialnya.

Kedalaman gempa tersebut berada di 10 kilometer.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)