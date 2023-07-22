Terekam CCTV, Ibu dan Anak Curi Kalung Emas Senilai Rp12,5 Juta

JAMBI - Dua orang wanita yang diduga ibu dan anaknya nekat mencuri kalung emas di Toko Mas Sumatera di kawasan Pasar, Kota Jambi, senilai Rp12,5 juta. Dari rekaman CCTV milik korban yang berdurasi 58 detik.

Pada Jumat, 14 Juli 2023, terlihat dua orang perempuan yang disinyalir ibu dan anaknya sedang bernegosiasi untuk membeli emas.

Namun, dua hari kemudian pada Minggu tanggal 16 Juli 2023, korban baru menyadari ada kalung emas yang raib usai melakukan pengecekkan.

"Kejadiannya Jumat pekan lalu, pas kami cek stok barang hari Minggunya, kami baru sadar ada kehilangan barang emas," tutur Andra selaku penanggungjawab toko, Jumat (21/7/2023).

Karena penasaran, dia mengecek di CCTV milik tokonya. Betapa terkejutnya dia, di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat dua orang perempuan, ibu dan anaknya yang dicurigai mencuri emas tersebut.

"Kami secara detail melihat rekaman CCTV toko, terlihat tangan ibu itu mengambil emas dan diberikan kepada anaknya yang berada disisi kirinya," tukasnya.

Andra menilai, modus dua orang tersebut ingin membeli emas. "Mereka ini terlihat profesional, karena pihaknya sampai mengecek CCTV berulang kali selama dua hari," tuturnya.

Bukan tanpa alasan. Dirinya harus mengecek berulang kali hingga menggunakan zoom CCTV.

"Kalau dilihat dari cara dia mengambil itu udah profesional, karena dilihat sekilas di CCTV tidak kelihatan. Baru nampak kelihatan saat kami zoom CCTV-nya," ujarnya.