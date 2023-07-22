Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terekam CCTV, Ibu dan Anak Curi Kalung Emas Senilai Rp12,5 Juta

Azhari Sultan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |03:23 WIB
Terekam CCTV, Ibu dan Anak Curi Kalung Emas Senilai Rp12,5 Juta
Aksi pencurian kalung emas terekam CCTV (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAMBI - Dua orang wanita yang diduga ibu dan anaknya nekat mencuri kalung emas di Toko Mas Sumatera di kawasan Pasar, Kota Jambi, senilai Rp12,5 juta. Dari rekaman CCTV milik korban yang berdurasi 58 detik.

Pada Jumat, 14 Juli 2023, terlihat dua orang perempuan yang disinyalir ibu dan anaknya sedang bernegosiasi untuk membeli emas.

Namun, dua hari kemudian pada Minggu tanggal 16 Juli 2023, korban baru menyadari ada kalung emas yang raib usai melakukan pengecekkan.

"Kejadiannya Jumat pekan lalu, pas kami cek stok barang hari Minggunya, kami baru sadar ada kehilangan barang emas," tutur Andra selaku penanggungjawab toko, Jumat (21/7/2023).

Karena penasaran, dia mengecek di CCTV milik tokonya. Betapa terkejutnya dia, di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat dua orang perempuan, ibu dan anaknya yang dicurigai mencuri emas tersebut.

"Kami secara detail melihat rekaman CCTV toko, terlihat tangan ibu itu mengambil emas dan diberikan kepada anaknya yang berada disisi kirinya," tukasnya.

Andra menilai, modus dua orang tersebut ingin membeli emas. "Mereka ini terlihat profesional, karena pihaknya sampai mengecek CCTV berulang kali selama dua hari," tuturnya.

Bukan tanpa alasan. Dirinya harus mengecek berulang kali hingga menggunakan zoom CCTV.

"Kalau dilihat dari cara dia mengambil itu udah profesional, karena dilihat sekilas di CCTV tidak kelihatan. Baru nampak kelihatan saat kami zoom CCTV-nya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement