Gempa dengan Magnitudo 4,7 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,7 guncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), pukul 02.24 WIB, Sabtu (22/7/2024).

"Gempa Mag:4.7, 22-Jul-2023 02:24:54WIB, Lok:6.38LU, 126.59BT (264 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT)" tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di akun media sosialnya.

BACA JUGA: Gempa M4 Guncang Halmahera Barat

Kedalaman gempa tersebut berada 176 kilometer.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)