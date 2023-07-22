Breaking News! Gempa M5,2 Guncang Sinabang Aceh

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 5,2 mengguncang Sinabang Aceh dini hari ini pukul 04.30 WIB, Sabtu (22/7/2023).

"Gempa Mag:5.2, 22-Jul-2023 04:30:50WIB, Lok:0.70LU, 92.11BT (512 km BaratDaya SINABANG-ACEH)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di akun Twitter resminya seperti dikutip.

Kedalaman gempa tersebut berada di 10 kilometer.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)