Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Yonif 143/TWEJ Bersihkan Gereja di Perbatasan Papua

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |09:04 WIB
Satgas Yonif 143/TWEJ Bersihkan Gereja di Perbatasan Papua
Satgas Yonif 143/TWEJ. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

KEEROM - Penduduk Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, bahasa dan agama sangat menjunjung tinggi toleransi dan sikap saling menghargai antar sesama dalam hidup bermasyarakat. TNI sebagai salah satu putera bangsa mempunyai tanggung jawab moral turut membina dan melestarikan budaya tersebut yang merupakan salah satu ciri kepribadian bangsa tersebut.

Sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak dari Pos Bompay Satgas Yonif 143/TWEJ yang bersama warga mengadakan karya bakti membersihkan lingkungan tempat ibadah dalam rangka melestarikan toleransi di Gereja Katholik Santo Paulus, Kampung Bompay, Distrik Waris, Kab. Keerom, Papua, Jumat (21/7/2023).

BACA JUGA:

Kisah Prajurit Yonif 310 Kodam Siliwangi Menumpas Antek PKI Pakai Taktik Pagar Betis 

Dalam keterangannya Dankipur I Satgas Yonif 143/TWEJ Kapten Inf Agus Rahman mengatakan sebagaimana diketahui bahwa warga Papua terkenal dengan keramahan dan sikap toleransinya yang sangat tinggi, oleh karena itu Satgas mempunyai tanggung jawab moral turut memupuk dan melestarikan budaya tersebut, yang merupakan ciri kepribadian bangsa.

"Satgas berharap melalui karya bakti di Gereja ini akan menambah kokohnya toleransi, keberagaman menjadi sangat indah apabila terawat dan terjaga dengan baik sehingga tercipta suasana kondusif dilingkungan masyarakat, bangsa dan negara," imbuhnya.

 BACA JUGA:

Personel Satgas yang dipimpin langsung Danpos Bompay Serka Iwan Syahroni bersama warga kampung membersihkan lingkungan Gereja, mereka terlihat kompak dan semangat. Hal ini dapat disimpulkan terpeliharanya kerukunan dan toleransi di wilayah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397/viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171327/wahyu-lMY1_large.jpg
Pembunuhan Kacab Bank BUMN, TNI Tidak Bisa Dipekerjakan untuk Tindak Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171303/wahyu-kuZ8_large.jpg
Kadispenad Ungkap Strategi Penempatan Rudal KHAN di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170966/wahyu-eEqm_large.jpg
TNI AD Lirik Drone Canggih Turki untuk Kirim Logistik hingga Bantu Warga Terpencil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169939/satwa-DWMo_large.jpg
Ekspedisi di Sanggabuana Catat Temuan Penting, TNI AD Perkuat Peran Pelestarian Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154291/maruli_simanjuntak-tQV8_large.jpeg
Daftar Lengkap 25 Pati TNI AD Naik Pangkat, Jenderal Kopassus Asal Tidore Resmi Bintang 3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement