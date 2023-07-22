Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Lestarikan Budaya, Srikandi Ganjar Ajarkan Tarian Te'o Renda ke Milenial Rote Ndao

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |09:35 WIB
Lestarikan Budaya, Srikandi Ganjar Ajarkan Tarian Te'o Renda ke Milenial Rote Ndao
Relawan Ganjar Pranowo. (Foto: Dok Ist)
ROTE NDEO - Sukarelawan Ganjar Pranowo, Srikandi Ganjar Nusa Tenggara Timur (NTT) terus melakukan aksi nyata dalam melestarikan kearifan lokal.

Salah satunya dengan menggelar pelatihan tarian Te'o Renda yang merupakan tarian tradisional Kabupaten Rote Ndao kepada generasi perempuan milenial di wilayah tersebut.

Koordinator Srikandi Ganjar NTT Raeda Kusrorong mengatakan para perempuan milenial diajarkan dengan penuh kesabaran dan keahlian.

Mereka dibimbing oleh instruktur untuk menghayati gerakan-gerakan indah dalam tarian Te'o Renda. Tarian itu juga sering dipertunjukan ketika hendak menyambut para tamu yang berkunjung ke Rote Ndao.

"Kami mengadakan kegiatan melestarikan tarian Kabupaten Rote Ndao, yaitu tarian Te'o Renda. Ada teman-teman melatih, setelah itu ada performa dari berbagai kelompok untuk tarian ini," kata Raeda usai kegiatan di Desa Busalangga, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao, NTT, Jumat (21/7/2023).

Raeda menuturkan pihaknya juga mengajarkan cara pembuatan video dari mulai pengambilan gambar hingga mengunggahnya ke media sosial.

Video-video indah hasil kreasi para peserta kemudian diolah dan diunggah ke berbagai platform media sosial.

Langkah itu diambil sebagai usaha untuk memperkenalkan dan mempromosikan tarian Te'o Renda ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk para generasi muda yang aktif berkomunikasi di dunia maya.

"Harapanya agar tarian tradisional ini bisa dikenal oleh Indonesia, serta dilestarikan kepada teman-teman milenial yang lain," kata Raeda.

