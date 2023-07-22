Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Temukan Ladang Ganja di Lahan 1,5 Hektare di Bengkulu

Demon Fajri , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |12:02 WIB
Polisi Temukan Ladang Ganja di Lahan 1,5 Hektare di Bengkulu
Penemuan ladang ganja di Bengkulu. (Foto: Demon Fajri)
A
A
A

BENGKULU - Personel Subdit I Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba), Polda Bengkulu berhasil mengungkap ladang ganja siap panen di areal perkebunan rakyat di Desa Dusun Baru, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong.

Di ladang ganja itu polisi menemukan lebih dari 1.000 pohon ganja di atas lahan seluas sekira 1,5 hektare (Ha), dengan tinggi kisaran 1,5 hingga 4 meter yang berumur mulai dari 4 hingga 8 bulan.

Dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja itu berhasil terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat setempat, jika salah satu warga Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong menanam dan memelihara tanaman ganja.

Wakil Direktur Resnarkoba, Polda Bengkulu, AKBP Tonny Kurniawan mengatakan, selain menemukan ladang ganja seluas sekira 1,5 Ha yang ditanami lebih dari 1.000 batang ganja, pihaknya juga menangkap salah satu warga berinisial AR (48).

Pria 48 tahun warga Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Bindurlang, Kabupaten Rejang Lebong ini bertugas sebagai penjaga kebun. Dari pengakuan pria ini diketahui, dirinya mendapatkan upah sebesar Rp100 ribu per malam ketika menjaga kebun ganja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178790/pengedar-H7IR_large.jpg
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar di Tambora, 2,1 Kg Ganja Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/525/3163136/ganja-SIRB_large.jpg
Bersedia Utang Dibayar Pakai Ganja 1 Kg, Dua Pria Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152112/ganja-RugI_large.jpg
Satuan PJR Gagalkan Penyelundupan 4 Kg Ganja Asal Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/519/3124561/ganja-ELjd_large.jpg
Terungkap! Ini Pemilik Ladang Ganja di Gunung Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/337/3124517/ladang_ganjar-1kG2_large.jpg
Geger Ladang Ganja di Bromo, DPR: Pengawasannya Lemah, Tindak Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037397/30-kg-ganja-dikirim-lewat-jasa-ekspedisi-polsi-tangkap-bandar-dan-kurir-FGNN0HT7dN.jpg
30 Kg Ganja Dikirim Lewat Jasa Ekspedisi, Polsi Tangkap Bandar dan Kurir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement